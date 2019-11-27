В Зубово-Полянском районе автомобиль сбил пешехода

В Зубово-Полянском районе пешеход, решивший перейти дорогу в неустановленном месте, был сбит автомобилем.

Происшествие произошло вечером 26 ноября на 26-м километре дороги, соединяющей Потьму и Барашево. 64-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Нива», совершил наезд на 44-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть в несанкционированной для этого зоне.

Пострадавший получил множественные травмы. Пешеход был госпитализирован в районную больницу.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф