В Саранске скоро откроется книжная выставка под названием «Галерея великих мастеров»

Книжная выставка под названием «Галерея великих мастеров» в скором времени откроется в музее имени С.Д. Эрьзи.

Выставка, которая будет размещаться в фойе указанного музея, откроется 1 декабря. Жители Саранска смогут ознакомиться с красочными альбомами и монографиями, повествующими о жизни великих художников, родившихся в декабре. Все издания, авторами которых являются известные исследователи изобразительного искусства, прекрасно иллюстрированы.

В общей сложности на выставке будет представлено 21 издание.

Выставка будет работать до 30 декабря.

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Источник: erzia-museum.ru