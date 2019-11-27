В Саранске состоялось совещание, посвященное подготовке IT-специалистов

В Саранске прошло международное совещание, посвященное подготовке IT-специалистов.

Указанное мероприятие было организовано по инициативе одной из крупнейших IT-компаний Мордовии «Байтэкс», занимающейся тестированием и разработкой программного обеспечения.

В данном совещании принял участие глава Мордовии Владимир Волков, который отметил, что руководство региона продолжит активно поддерживать инновационные компании, дабы талантливые специалисты имели возможность реализовываться и хорошо зарабатывать дома.

Также Владимир Волков подчеркнул, что в Мордовии есть инфраструктура для развития инноваций, упомянув о технопарке, в составе которого имеется DATA-центр, агентстве инновационного развития и бизнес-инкубаторах.

Кроме того, глава региона отметил вкладу IT-компании в развитие компьютерного спорта в регионе. Несколько лет подряд в Саранске проводится турнир по World of Tanks, который посещают порядка 2,5 тыс. человек. Владимир Волков заявил о важности продолжения работы в данном направлении.

По информации «Известий Мордовии».

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