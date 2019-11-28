В Мордовии прошло заседание региональной антинаркотической комиссии

Министр внутренних дел Мордовии Борис Шейнкин провел заседание региональной антинаркотической комиссии.

Борис Шейнкин отметил, что именно от того, насколько активно и целенаправленно будут действовать органы власти, все заинтересованные министерства и ведомства, общественные объединения и организации, а также граждане, зависит безопасность республики. Далее министр сообщил, что с целью раннего выявления групп риска ежегодно проводится социально-психологическое тестирование школьников и студентов.

Ещё одной формой выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на раннем этапе является проведение профилактических медицинских осмотров. Минобразования республики сообщает, что в ходе осмотров наркоманов не было выявлено.

Также в ходе заседания были рассмотрены вопросы, касающиеся межведомственного взаимодействия органов системы профилактики по предупреждению наркомании и токсикомании несовершеннолетних.

С докладами об организации работы по противодействию незаконному обороту наркотиков выступили заместитель начальника полиции по охране общественного порядка регионального МВД Владислав Пинаев, министр юстиции республики Сергей Конычев и министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин.

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Источник: 13.мвд.рф