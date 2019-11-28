Мошенник, представившийся работником банка, лишил денег пенсионерку из Саранска

В Саранске пенсионерка лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился работником банка.

Недавно пожилой жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился работником банка и сообщил о том, что некие преступники пытаются оплатить товар банковской картой пенсионерки. Затем незнакомец под предлогом пресечения противозаконных действий попросил горожанку назвать реквизиты её карты, а также код, пришедший в смс-сообщении. Жительница Саранска сообщила якобы работнику банка необходимую информацию, после чего обнаружила, что с её счета были похищены денежные средства в сумме более 95 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф