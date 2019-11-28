В Мордовии гражданин Узбекистана пытался дать взятку сотруднику правоохранительных органов

В Зубово-Полянском районе было возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего гражданина Узбекистана, который подозревается в покушении на мелкое взяточничество.

23 ноября в посёлке Аким-Сергеевка сотрудник правоохранительных органов остановил автомобиль, за рулем которого находился 30-летний гражданин Узбекистана. Иностранец предложил стражу порядка взятку в размере 1 тыс. рублей, чтобы последний не составлял протокол по факту нарушения правил въезда и режима пребывания в России.

В отношении гражданина Узбекистана было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф