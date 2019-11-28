Жительницу Саранска оштрафовали за ложный донос

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 57-летней жительницы Саранска, обвиняемой в ложном доносе.

В августе нынешнего года 57-летняя жительница Саранска обратилась в дежурную часть ОМВД РФ по Ромодановскому району с заявлением о краже имущества. Гражданка сообщила стражам порядка о том, что её брат в ноябре прошлого года похитил из принадлежащего ей сарая, расположенного в посёлке Пушкино Ромодановского района, 66 профильных труб.

Спустя некоторое время выяснилось, что женщина сообщила ложную информацию. Гражданка призналась, что она сама отдала трубы брату. Женщина решила оклеветать родственника после ссоры с ним.

Решением суда в отношении жительницы Саранска была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф