Сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести жителя Атяшевского района

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают местного жителя, который два года назад пропал без вести.

Шаев Валерий Павлович 1950 года рождения, являющийся жителем Атяшевского района, 15 июля 2017 года ушел из своего дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся обратно.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина или же обстоятельствах его исчезновения, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: (88342) 38-59-08 или 02.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии насмерть замерзла 92-летняя пенсионерка.

Источник: 13.мвд.рф