В Зубово-Полянском районе был задержан местный житель, подозреваемый в краже денег у знакомой

В Зубово-Полянском районе сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнего местного жителя, который подозревается в краже денежных средств.

5 ноября 26-летний житель поселка Умет гостил у своей знакомой. В определенный момент женщина попросила парня дойти до ближайшего банкомата и снять с её банковской карты 1,5 тыс. рублей. Подозреваемый выполнил данную просьбу, но обналичил не требуемую сумму, а 9,5 тыс. рублей. Парень вернул знакомой банковскую карту и 1,5 тыс. рублей, остальные деньги он оставил себе.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф