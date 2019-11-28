В УФСИН РФ по Мордовии прошли пожарно-тактические учения

На базе пожарной части первого разряда исправительной колонии №11 УФСИН РФ по Мордовии состоялись учебно-методические сборы со средним и старшим начальствующим составом ведомственной пожарной охраны.

В рамках указанных сборов были подведены итоги пожарно-профилактической работы с личным составом ВПО УФСИН РФ по Мордовии за прошедший период текущего года. Также был приняты зачеты с составлением ведомости.

В рамках подготовки к зимнему периоду были проведены показательные пожарно-тактические учения с привлечением пожарных подразделений ИК №№11 и14 на здания складов УФСИН РФ по Мордовии, а также были отработаны действия в условиях низких температур.

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Источник: 13.fsin.su