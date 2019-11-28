В одной из колоний Мордовии прошел шахматный турнир

В исправительной колонии №10 УФСИН РФ по Мордовии состоялся шахматный турнир.

В турнире приняли участие игроки шахматного клуба «Белая ладья» и осужденные, отбывающие наказание в упомянутом исправительном учреждении.

Победителем турнира стал Михаил Митряйкин (шахматный клуб «Белая ладья»). Второе место занял осужденный Алексей Степанов (отряд №3). Третье место досталось Николаю Вишнякову (шахматный клуб «Белая ладья»).

Победители и участники турнира получили грамоты и ценные подарки.

Ранее сообщалось о том, что в УФСИН РФ по Мордовии подвели итоги регионального этапа конкурса православной иконописи.

Источник: 13.fsin.su