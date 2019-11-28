В прокуратуре Мордовии прошло расширенное заседание коллегии

В прокуратуре Мордовии состоялось расширенное заседание коллегии.

Во время заседания было отмечено, что в период с января по октябрь текущего года прокуроры в ходе проверок исполнения законодательства в сфере оплаты труда выявили более 3 тыс. нарушений. По актам реагирования к дисциплинарной и административной ответственности было привлечено почти 400 человек.

Кроме того, было отмечено, что между прокуратурой и уполномоченными органами налажено межведомственное взаимодействие, благодаря чему удалось восстановить права на оплату труда более 32 тыс. работников на общую сумму 421 млн рублей.

Но размер задолженности по заработной плате в регионе всё ещё остается значительным, сейчас он равен 62,5 млн рублей.

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Источник: prokrm.ru