В Мордовии сотрудники прокуратуры выявили сайты по продаже документов

Сотрудники прокуратуры Рузаевского района выявили сайты по продаже документов.

Сотрудниками прокуратуры указанного района в ходе мониторинга было выявлено четыре сайта, на которых осуществлялась продажа паспортов и других документов.

В Ленинский районный суд Саранска было направлено четыре административных исковых заявления с требованием признать информационные материалы, размещенные на упомянутых сайтах, запрещенными к распространению на территории России.

Заявления были удовлетворены судом в полном объеме.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru