В Саранске 21-летний парень жестоко избил 41-летнего мужчину

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего парня, который жестоко избил 41-летнего мужчину.

В ночь на 21 сентября нынешнего года 21-летний молодой человек, находясь возле дома №82, расположенного по адресу – улица Веселовского, распивал алкогольные напитки в компании своих знакомых. Поблизости проходила ещё одна попойка, участником которой был 41-летний мужчина. В определенный момент между 21-летним парнем и упомянутым гражданином вспыхнула ссора. Причиной конфликта стало то, что молодой человек начал крайне агрессивно вести себя. В процессе выяснения отношений 21-летний участник ссоры несколько раз ударил оппонента кулаком по лицу и голове.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины перелом лицевой скулы и черепно-мозговую травму.

Пострадавший не смог пояснить приметы парня, но стражам порядка удалось установить личность молодого человека.

В отношении 21-летнего горожанина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф