29-летний житель Саранска подозревается в мошенничестве

В Саранске 29-летний местный житель подозревается в мошенничестве.

В июле 2017 года 29-летний подозреваемый, работая менеджером в сфере финансовых инвестиций, познакомился с 24-летним гражданином Туркменистана. Предполагаемый преступник предложил новоиспеченному знакомому одолжить ему 300 тыс. рублей, которые он обязался вложить в биржевую торговлю, а затем вернуть с процентами. Гражданин Туркменистана принял данное предложение. Денежные средства в обещанный срок молодому человеку не были возвращены. Прождав некоторое время, парень обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Саранска. Горожанин не отрицает свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф