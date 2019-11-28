В Саранске индивидуального предпринимателя оштрафовали за самовольное разрытие

В Саранске индивидуальный предприниматель был оштрафован за самовольное разрытие.

Индивидуальный предприниматель производил земляные работы, связанные с прокладкой канализационных сетей к автомойке, расположенной по адресу – улица Энергетическая, не оформив необходимый для этого ордер.

В ходе самовольного производства указанных работ были повреждены водопроводные сети, по причине чего жители посёлка ТЭЦ-2 на несколько часов остались без питьевой воды.

В отношении индивидуального предпринимателя была избрана мера наказания в виде штрафа, размер которого составил 16 тыс. рублей.

Также читайте о том, что с начала нынешнего года в Ленинском районе Саранска было выявлено 36 нарушений земельного законодательства.

Источник: adm-saransk.ru