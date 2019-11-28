В Мордовии школьница отравилась угарным газом

В Мордовии 14-летняя девочка отравилась угарным газом.

Указанный инцидент произошел несколько дней назад в одном из населенных пунктов Мордовии. 14-летняя девочка одна отправилась в баню. Спустя некоторое время родственники обнаружили школьницу в бессознательном состоянии. Девочка была экстренно доставлена в больницу. Врачам удалось спасти юную жительницу Мордовии.

Выяснилось, что школьница отравилась угарным газом. По предварительной информации, это произошло из-за того, что раньше времени была закрыта вытяжная заслонка.

По информации «Известий Мордовии».

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