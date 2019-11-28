В Саранске полицейские изъяли героин у 25-летнего парня

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли героин у 25-летнего молодого человека.

В подъезде дома, расположенного по адресу – улица Солнечная, стражи порядка задержали 25-летнего парня, в ходе личного досмотра которого был обнаружен и конфискован героин массой 0,88 г.

Молодой человек заявил, что приобрел наркотики на одном из сайтов для личного употребления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении парня.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф