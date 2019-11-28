В Саранске 77-летний автомобилист устроил ДТП с пострадавшими

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали 22-летняя девушка и 7-летняя девочка.

Указанное происшествие произошло утром 27 ноября возле дома №8, который расположен по адресу – улица Коваленко. По предварительной информации, 77-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ, совершая левый поворот, врезался в двигавшийся во встречном направлении автомобиль марки «Хендай».

Медицинская помощь понадобилась 22-летней пассажирке иномарки, а также 7-летней девочке, находившейся в салоне ВАЗа.

В отношении гражданина, управлявшего ВАЗом, были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф