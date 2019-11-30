В Саранске произошел пожар в жилом доме

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 29 ноября. Огонь вспыхнул в одной из комнат жилого дома №5, расположенного по адресу – улица Слободская. К моменту приезда пожарных пламя успело распространиться на площади 15 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии школьница отравилась угарным газом.

Источник: 13.mchs.gov.ru