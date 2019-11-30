В Ковылкино пропала без вести местная жительница, которая страдает потерей памяти

В Ковылкино разыскивается пропавшая без вести местная жительница, которая страдает потерей памяти.

64-летняя Боткина Татьяна Викторовна, проживающая в упомянутом населенном пункте, днём 27 ноября ушла из своего дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась обратно. Известно, что женщина страдает потерей памяти. По предварительной информации, разыскиваемая гражданка была одета в белую куртку, черные брюки и белую шапку.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении пропавшей без вести жительницы Ковылкино, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонам: 8-927-178-46-98 или 02 (102 с моб.).

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Источник: vk.com/poisk_13region