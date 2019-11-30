В Саранске сотрудники Росгвардии задержали пьяного автомобилиста, устроившего ДТП

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали пьяного автомобилиста, по вине которого произошло ДТП.

Вечером 28 ноября дежурный экипаж вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования в центре города, получил сообщение о водителе внедорожника, который двигается, совершая резкие маневры. Нарушитель постоянно менял траекторию движения и неоднократно выезжал на встречную полосу.

Указанное транспортное средство было замечено на пересечении улиц Лодыгина и Титова. На данном перекрестке нарушитель врезался в автомобиль, остановившийся на запрещающий сигнал светофора. От удара упомянутую машину отбросило на транспортное средство, стоявшее впереди.

Виновник ДТП был задержан. Им оказался 43-летний житель одного из районных центров Мордовии. Мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia