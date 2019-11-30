В Саранске местный житель принес в банк фальшивую денежную купюру

В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

Недавно в дежурную часть отделения полиции №1 УМВД РФ по Саранску обратился сотрудник банка, который сообщил об обнаружении поддельной денежной купюры номиналом 100 долларов.

Выяснилось, что фальшивую банкноту принес в банк житель Саранска. Горожанин решил проверить подлинность денежной купюры и обменять её на рубли. Житель Саранска пояснил, что получил банкноту несколько лет назад в качестве подарка.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф