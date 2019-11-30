Три жителя Ичалковского района подозреваются в краже топлива

Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких жителей Ичалковского района, которые подозреваются в краже топлива.

Недавно в дежурную часть ММО МВД РФ «Ичалковский» обратился глава крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного на территории села Ведянцы. Мужчина сообщил, что в период с 26 по 28 ноября неизвестные граждане похитили 220 литров дизельного топлива. Сумма ущерба составила более 15 тыс. рублей.

По подозрению в совершении указанного преступления стражи порядка задержали трех жителей Ичалковского района. Мужчины продали украденное топливо, получив за это около 6,5 тыс. рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи.

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Источник: 13.мвд.рф