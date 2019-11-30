Жителя Дубенок осудили за повреждение чужого автомобиля

В Дубенках суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в повреждении чужого автомобиля.

Днём 20 августа нынешнего года 31-летний житель указанного населенного пункта, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, потеряв равновесие, упал на капот автомобиля, который был припаркован возле магазина. Владелец транспортного средства сделал мужчине замечание. В ответ на это последний принялся руками и ногами наносить удары по различным частям автомобиля. В итоге машине были причинены повреждения на сумму более 33 тыс. рублей.

Решением суда в отношении жителя Дубенок была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

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Источник: prokrm.ru