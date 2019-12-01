В Зубово-Полянском районе горела баня

В Зубово-Полянском районе произошло возгорание бани.
Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в ночь на 1 декабря. В селе Мордовская Поляна загорелась баня, расположенная на улице Международная. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 28 квадратных метров.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru