В Зубово-Полянском районе горела баня

В Зубово-Полянском районе произошло возгорание бани.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в ночь на 1 декабря. В селе Мордовская Поляна загорелась баня, расположенная на улице Международная. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 28 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru