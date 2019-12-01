Житель Мордовии получил смертельные травмы, упав с крыши дома

В Мордовии местный житель скончался от телесных повреждений, полученных в результате падения с крыши дома.

Инцидент произошел несколько дней назад в Ельниковском районе. По предварительной информации, 46-летний гражданин ремонтировал крышу своего дома. В определенный момент мужчина оступился и упал вниз. Пострадавший был доставлен в больницу. Спустя несколько дней мужчина скончался.

В населенном пункте, где проживал гражданин, ходят слухи о том, что он ремонтировал крышу, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

По информации «Известий Мордовии».

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