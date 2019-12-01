Власти Саранска намерены потратить 45 миллионов рублей на благоустройство реки Саранки

В Саранске местные власти планируют потратить на благоустройство реки Саранки 45 млн рублей.

Указанную информацию сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства департамента перспективного развития администрации Саранска Владимир Быков на проектном семинаре, посвященному будущему реки Саранки.

Также во время упомянутого семинара стало известно о том, что выделение денежных средств начнется не раньше 2021 года.

Владимир Быков пояснил, что деньги будут выделены не раньше 2021 года из-за того, что в настоящее время городские власти сосредоточены на благоустройстве парка Ленинского района.

По информации «Известий Мордовии».

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