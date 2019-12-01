В Ромодановском районе горели баня и пристройка

В Ромодановском районе произошло возгорания бани и пристройки.

Поздним вечером 30 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Лыковщина. Возле дома №39, расположенного по адресу – улица Республиканская, загорелись баня и пристройка. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 24 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru