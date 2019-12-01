Гороскоп на 2 декабря: Тельцам нужен план действий, Весы помогут друзьям дельным советом, а Водолеям не стоит изматывать себя ожиданием

Овен
Звезды говорят, что Овнам следует вспомнить пословицу «молчание – золото», и не открывать рот в этот день до тех пор, пока вас об этом не попросят.
Телец
Тельцам с самого утра следует придерживаться заранее составленного плана действий, иначе вы весь день будете опаздывать, не сделав в итоге даже и половины дел.
Близнецы
Близнецам предстоит «жонглировать» сразу несколькими делами в этот день, при этом вы еще будете умудряться помогать другим решать их проблемы.
Рак
В этот день Ракам не следует винить себя в произошедших событиях. Даже если вы дали кому-то неверный совет, это не означает вашей вины, ведь окончательное решение принимал другой человек.
Лев
Львам, переживающим критические по эмоциональному накалу дни, следует сделать глубокий вдох и расслабиться. В жизни бывают и такие моменты, но все проходит.
Дева
Не загоняйте себя в угол, Девы, отказываясь от помощи других людей. Если вы одиноки, то не следует злиться на окружающих, станьте добрее и веселее, и ваш статус вскоре изменится.
Весы
Уравновешенность Весов, говорят звезды, поможет вам дать своим друзьям, оказавшемся в тяжелом положении, правильные и дельные советы.
Скорпион
Перед Скорпионами поднимут совершенно неожиданный вопрос, который даже не рассматривался ранее, а сделает это одна из близких женщин – мать, сестра или другая особа.
Стрелец
Упрямым Стрельцам следует понимать, что принимая все решения в одиночку, к тому же часто меняя курс, вы вскоре останетесь у руля совершенно одни, растеряв всю команду.
Козерог
Козерогам, штурмующим в лоб стену на своем пути, звезды хотели бы напомнить, что всегда существует обходной путь, поэтому следует рассматривать все варианты действий, а не только самые очевидные.
Водолей
Звезды советуют Водолеям, томящимся в ожидании начала важного мероприятия или старта проекта, не тратить зря энергию на переживания, а приберечь ее для дела.
Рыбы
Рыбы, находящиеся сейчас на эмоциональных качелях, будут чувствовать поддержку близких людей, что поможет им в трудные моменты дня.
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