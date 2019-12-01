В Саранске сотрудники Росгвардии по подозрению в повреждении лифта задержали 24-летнего парня

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан 24-летний местный житель, который подозревается в повреждении лифта.

В ночь на 30 ноября сотрудники Росгвардии получили сообщение о происшествии, произошедшем в кафе, расположенном в центральной части города. Прибыв на место инцидента, стражи порядка выяснили, что 24-летний посетитель заведения, находясь в лифте, несколько раз ударил ногой по выдвижным дверям. Оборудование получило ряд повреждений.

Молодой человек был задержан. Для дальнейшего разбирательства парень был передан полицейским.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia