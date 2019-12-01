В Саранске горели мусорные контейнеры

В Саранске за один день пожарные два раза тушили загоревшиеся мусорные контейнеры.

Днём 30 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о возгорании мусорного контейнера возле дома №16, расположенного по адресу – улица Энгельса. Площадь распространения пламени составила 3 квадратных метра.

Спустя несколько часов, мусорный контейнер загорелся возле дома №72, расположенного по адресу – улица Пушкина. К моменту приезда пожарных площадь пожара составляла 3 квадратных метра.

В результате данных инцидентов никто не пострадал.

Причины пожаров в настоящее время устанавливаются.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Зубово-Полянском районе горела баня.

Источник: 13.mchs.gov.ru