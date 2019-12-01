Прокуратура Мордовии выявила нарушения в деятельности одной из местных колоний

В Мордовии прокуратура выявила нарушения законодательства в деятельности исправительной колонии №10.

Сотрудниками прокуратуры были выявлены нарушения законодательства о материально-бытовом обеспечении осужденных и социальной защите инвалидов.

Кроме того, были зафиксированы факты нарушения уголовно-исполнительного и трудового законодательства при привлечении осужденных к оплачиваемому труду, наложении на них взысканий, постановке их на профилактический учет и установлении административного надзора.

Также были выявлены факты несоблюдения законодательства об обеспечении безопасных условий труда на производстве, пожарной безопасности, а также санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований.

Были выявлены и другие нарушения законности.

Прокурор Мордовии Александр Филимонов начальнику территориального органа ФСИН России внес представление, в котором потребовал принять меры по устранению выявленных нарушений законов и привлечению к ответственности виновных должностных лиц.

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Источник: prokrm.ru