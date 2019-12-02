В Ельниках горела хозяйственная постройка

В Ельниках произошло возгорание хозяйственной постройки.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС ранним утром 1 декабря. Возле дома №25, расположенного по адресу – улица Заречная, загорелась хозяйственная постройка. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 6 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания хозяйственной постройки в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru