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Полицейские разыскивают жителя Саранска, который два года назад пропал без вести

Полицейские разыскивают жителя Саранска, который два года назад пропал без вести

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Саранска, который два года назад пропал без вести.

Николаев Геннадий Николаевич 1960 года рождения, являющийся жителем Саранска, утром 28 октября 2017 года ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. Известно, что мужчина хромает на левую ногу.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8 (8342) 29-77- 44, 76-08-80 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф