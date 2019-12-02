Жительница Рузаевского района принесла в банк фальшивую денежную купюру

В Рузаевском районе была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

29 ноября в один из банков указанного района 55-летняя гражданка принесла несколько денежных купюр. При проверке выяснилось, что одна из предъявленных женщиной банкнот, номинал которой составляет 5 тыс. рублей, является фальшивой.

Гражданка пояснила, что её муж, являющийся индивидуальным предпринимателем, занимается реализацией живой рыбы по торговым точкам. Денежные средства, полученные вследствие осуществления указанной деятельности, супруги хранят по месту жительства и раз в полгода вносят их на свой расчетный счет, 29 ноября женщина посетила банк именно с этой целью.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф