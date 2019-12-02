В УФСИН РФ по Мордовии прошли спортивные соревнования

В УФСИН РФ по Мордовии были проведены спортивные соревнования.

В спортивных состязаниях приняли участие представители УФСИН РФ по Мордовии, а также Липецкой и Пензенской областям.

Участники соревнований состязались в нескольких номинациях, среди которых «Армрестлинг», «Перетягивание каната», «Эстафета» и «Меткий стрелок».

Сотрудники ФСИН продемонстрировали высокий уровень физической подготовки, силу, выносливость, быстроту и ловкость.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su