В Рузаевке в ДТП пострадал человек

В Рузаевке по вине водителя иномарки произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Указанное происшествие произошло ранним утром 29 ноября на улице Пионерской. По предварительной информации, 33-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Мазда», совершая обгон, потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство врезалось в автомобиль марки «Лада-Приора». После этого иномарка вылетела в кювет, а затем опрокинулась.

Пассажир «Мазды» был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ».

В отношении водителя иномарки были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф