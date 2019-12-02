В Саранске в результате ДТП пострадал 60-летний мужчина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 60-летний мужчина.

Происшествие произошло 29 ноября, в 06:45 на 185-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительным данным, 60-летний гражданин, находившийся за рулем фургона марки «Форд», начиная движение, проявил невнимательность, вследствие чего транспортное средство врезалось в грузовик марки «Вольво».

Водитель фургона осматривался медиками на месте инцидента, мужчине было рекомендовано лечение у врача по месту жительства.

Ранее сообщалось о том, что в Рузаевке произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Источник: гибдд.рф