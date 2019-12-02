Гороскоп на 3 декабря: Близнецы долго запрягают, но быстро едут, Львы поиграют в сыщика, а Рыбам следует усмирить эмоции

Овен

Держите эмоции под контролем, Овны. Ваш совет может потребоваться другу, и, помогая ему, вы и сами почувствуете себя лучше, несмотря на эмоциональный груз.

Телец

Отличный день для Тельцов, которым звезды рекомендуют порадовать своих любимых и близких какой-нибудь вкусняшкой.

Близнецы

В этот день Близнецы будут долго раскачиваться – вам даже трудно будет слезть с кровати, но вскоре вы наберете скорость и затем вас уже ничто и никто не остановит.

Рак

Звезды уверены, что в этот день Раки смогут раздвинуть границы своих возможностей, стоит только захотеть это сделать и загнать пробный шар в лунку.

Лев

В этот день Львам предстоит стать сыщиком, который в итоге найдет ответ на давно всех мучивший вопрос. Бери в руки лупу, Шерлок, и раскрой тайну!

Дева

Девы в этот день будут бросаться из одной эмоциональной крайности в другую, уверены звезды, которые предлагают использовать каждое состояние для своей пользы.

Весы

Если Весы в этот день увидят яму на дороге, то лучше выбрать другой путь, чем решать обнаруженные проблемы. Правда, придется вернуться к их решению позже, так как игнорирование только добавит новых проблем.

Скорпион

Скорпионам в этот день придется пробираться к истине сквозь лес фейковых новостей и сплетен. Если кто-то не захочет идти с вами до конца, не тащите его за уши.

Стрелец

Звезды хотят, чтобы Стрельцы пожили для себя хотя бы этот день, и не считали себя при этом эгоистами. Кто же позаботится о вас лучше, если не вы сами?

Козерог

Козероги проведут отличный день, завершение которого звезды предлагают встретить дома за готовкой для любимых. Если нет кулинарного таланта, то закажите пару блюд из ресторана.

Водолей

Водолеи окажутся на эмоциональных качелях, из-за чего вы будете по-разному воспринимать одинаковые ситуации. Это может стать как активом, так и принести проблемы.

Рыбы

Следует успокоить голоса в голове, заставляющие Рыб бросаться из одной крайности в другую. Звезды уверены, что через несколько дней вы будете смеяться над своими переживаниями.

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