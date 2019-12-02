В Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадала 33-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадала 33-летняя женщина.

Указанное происшествие произошло вечером 29 ноября на территории Октябрьского района города. На пересечении улиц Косарева и Сущинского 53-летний гражданин, управлявший автомобилем марки УАЗ, совершая левый поворот, врезался в автомобиль марки «Шевроле-Ланос», который двигался во встречном направлении.

33-летняя пассажирка «Шевроле» доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф