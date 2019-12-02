В Ичалковском районе опрокинулся легковой автомобиль

В Ичалковском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

Происшествие произошло поздним вечером 30 ноября на 11-м километре дороги, соединяющей Кемлю, Кендю и Саитовку. 49-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-211540, в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Телесные повреждения получила 37-летняя пассажирка легковушки. Женщина была госпитализирована в ГБУЗ РМ «Ичалковская МБ».

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Источник: гибдд.рф