В Саранске не смогли поделить дорогу две иномарки

В Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок.

Инцидент произошел днём 30 ноября на улице Титова. По предварительной информации, 31-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Киа», во время совершения левого поворота не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Форд», вследствие чего транспортные средства столкнулись. После этого первая машина врезалась в дерево, а второй автомобиль совершил наезд на световую опору.

Водитель «Киа» и гражданин, управлявший «Фордом», осматривались медиками на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф