В Краснослободском районе в результате пожара погиб мужчина

В Краснослободском районе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Происшествие произошло днём 30 ноября на территории села Кользиваново. На улице Ишейская загорелся частный жилом дом №62.

Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили внутри загоревшегося дома труп владельца жилья 1965 года рождения.

Пламя полностью уничтожило жилую постройку и расположенное поблизости хозяйственное строение на общей площади 220 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске горели мусорные контейнеры.

Источник: 13.mchs.gov.ru