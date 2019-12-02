В Саранске был задержан пьяный водитель легкового автомобиля

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

В ночь на 30 ноября в посёлке Луховка инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили возле дома №10, расположенного по адресу – улица Абрамова, легковой автомобиль марки ВАЗ-21060, за рулем которого находился 30-летний мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что ранее автомобилист уже привлекался к ответственности по причине управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске сотрудники Росгвардии задержали пьяного автомобилиста, устроившего ДТП.

Источник: гибдд.рф