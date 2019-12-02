В Саранске сотрудники ГИБДД остановили два автомобиля, которые находятся в розыске

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции остановили два автомобиля, которые находятся в розыске.

Днём 30 ноября на улице Пушкина инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки ВАЗ-21102 под управлением 18-летнего молодого человека. В ходе проверки было установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации указанного транспортного средства находятся в розыске.

Спустя несколько часов, на Александровском шоссе инспекторы ДПС остановили автомобиль марки «Инфинити», за рулем которого находился 20-летний парень. Выяснилось, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации указанной машины находятся в розыске.

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Источник: гибдд.рф