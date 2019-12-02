В Саранске обсудили теплоснабжение жилых домов

В администрации Саранска в ходе оперативного совещания, которое прошло 2 декабря, обсудили теплоснабжение многоквартирных домов.

На прошлой неделе с ПАО «Т Плюс» была достигнута договоренность о том, что в выходные дни температура теплоносителя, подаваемого в многоквартирные дома, должна быть выше норматива, который соответствует среднесуточной температуре наружного воздуха.

Глава Администрации Октябрьского района Сергей Мальченков сообщил, что и в субботу, и в воскресенье параметры теплоносителя были выше, чем того требовала среднесуточная температура наружного воздуха, но уже сегодня утром ситуация изменилась. Температура теплоносителя должна быть 91-92℃, а держат её на уровне 85-87℃. Представители ресурсоснабжающей организации объяснили это тем, что на ТЭЦ-2 проводятся переключения.

В Пролетарском районе на утро 2 декабря имела место аналогичная ситуация с температурой теплоносителя на вводе в многоквартирные дома.

В Ленинском районе открытой остается 81 заявка на низкую температуру в жилых помещениях.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев заявил, что совещания по вопросу теплоснабжения многоквартирных домов нужно проводить ежедневно и держать этот вопрос на постоянном контроле, а также отметил, что люди добросовестно платят за тепло, а им не оказывают качественную услугу.

Также читайте о том, что власти Саранска намерены потратить 45 миллионов рублей на благоустройство реки Саранки.

Источник: adm-saransk.ru