В Ичалках была задержана женщина, подозреваемая в краже денег

В Ичалках сотрудниками правоохранительных органов была задержана женщина, которая подозревается в краже денег.

Стражами порядка было установлено, что в начале ноября 38-летняя жительница села Кегурды Ичалковского района распивала алкогольные напитки в компании своей знакомой, которая в ходе застолья потеряла кредитную карту. Сельчанка нашла платежное средство, но не сообщила об этом.

Спустя несколько дней подозреваемая сняла с кредитной карты знакомой денежные средства в сумме 70 тыс. рублей.

В отношении жительницы села Кегурды было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф