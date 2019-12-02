42-летний житель Ковылкино нарушил закон, дабы вызвать сочувствие у молодой жены

В Ковылкино 42-летний местный житель подозревается в заведомо ложном доносе.

Недавно в дежурную часть ММО МВД России «Ковылкинский» обратился 42-летний гражданин, который сообщил о том, что в октябре некие преступники в ночное время суток на улице избили его палками.

Стражам порядка удалось выяснить, что на самом деле никакого нападения не было, а телесные повреждения, которые мужчина продемонстрировал в качестве доказательства того, что он действительно стал жертвой злоумышленников, были им получены в результате падения с крыши, которую он ремонтировал.

В итоге житель Ковылкино признался в том, что соврал, а также заявил, что выдумал историю о нападении, дабы вызвать сочувствие у своей молодой жены.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф