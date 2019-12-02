В Ичалковском районе в результате ДТП пострадал 18-летний парень

В Ичалковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 18-летний молодой человек.

Инцидент произошел поздним вечером 1 декабря на 60-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово. По предварительной информации, 18-летний молодой человек, находясь за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», превысил скорость, по причине потерял контроль над управлением, что в итоге спровоцировало съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

Водитель легковушки доставлялся в ГБУЗ РМ «Ичалковская МБ», где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф